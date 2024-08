O veículo envolvido na perseguição ficou com diversas marcas de tiro - Reprodução

O veículo envolvido na perseguição ficou com diversas marcas de tiroReprodução

Publicado 13/08/2024 06:56 | Atualizado 13/08/2024 06:59

Rio - Uma perseguição provocou um intenso tiroteio e terminou com um criminoso ferido na Rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no fim da noite desta segunda-feira (12). Na ação, um veículo roubado e uma pistola calibre 380 foram apreendidos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e da 60ªDP (Campos Elíseos) realizaram uma ação conjunta para interceptar criminosos que sairiam do Complexo de Comunidades da Mangueirinha, em Duque de Caxias, em direção ao Complexo de Comunidades do Chapadão, em Costa Barros.



Com base em informações de inteligência, os agentes localizaram o veículo com o bando, momento em que os bandidos atiraram e houve confronto. Um deles foi atingido e encaminhado ao Hospital de Saracuruna. Enquanto outros dois conseguiram fugir.

O automóvel do grupo chegou a ficar com diversas marcas de tiros no para-brisa. A ocorrência registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).