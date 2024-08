Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre Eduardo Henrique Teixeira Lage, de 56 anos - Divulgação/Disque Denúncia

Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre Eduardo Henrique Teixeira Lage, de 56 anosDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 12/08/2024 21:10

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (12), um cartaz para ajudar a Polícia Civil a localizar e prender, de 56 anos, considerado foragido da Justiça pelo crime de feminicídio. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Eduardo é o principal suspeito de esfaquear e matar a ex-mulher Nádia Aparecida Alves Lage, de 49 anos, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste.

O crime aconteceu no início da noite da última quinta-feira (08), e, desde então, Eduardo está foragido. Contra ele consta um pedido de prisão temporária. Segundo testemunhas, foi possível ouvir os gritos da vítima enquanto ela era atacada em meio à vegetação na praia. Nádia chegou a ser socorrida pelos bombeiros e hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O casal havia se separado há dois meses e o homem, que é pai dos três filhos de Nádia, não aceitava o fim do relacionamento.