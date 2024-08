Adriano Assis, que não embarcou em avião que caiu em Vinhedo, recebe homenagens em Araruama - Divulgação

Adriano Assis, que não embarcou em avião que caiu em Vinhedo, recebe homenagens em AraruamaDivulgação

Publicado 12/08/2024 20:37

Rio - Adriano Assis, de 44 anos, um dos passageiros que não embarcou no avião que caiu com 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo , foi recebido com uma salva de palmas e uma roda de oração, nesta segunda-feira (12), no Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama, na Região dos Lagos. Ele é coordenador de Tecnologia de Informação (TI) da unidade.

A aeronave ATR 72-500, da empresa Voepass, decolou, na manhã de sexta-feira (9), do Aeroporto de Cascavel, no Paraná, em direção ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Chegando em Vinhedo, o avião caiu. A queda matou 58 passageiros e quatro tripulantes.

Adriano, que estava a trabalho no estado do Sul do país, não conseguiu embarcar no avião, pois houve uma falha no sistema que trocou as empresas responsáveis pelo voo. Ele chegou a reclamar com um funcionário da Voepass sobre o assunto.

O homem ia para Guarulhos para pegar outro avião com objetivo de voltar ao Rio. Adriano é morador de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e tinha a opção de pegar uma outra aeronave no mesmo dia do acidente, mas optou por esperar um voo no sábado (10), pois estava muito abalado psicologicamente.

Nesta segunda-feira (12), ele foi recepcionado com um café da manhã pela equipe do Herc, onde trabalha como coordenador de TI. A filha de Adriano, de 11 anos, também compareceu na homenagem.

"Quero agradecer a todo mundo pelas orações, pelas palavras e pelas ligações. Quero louvar a Deus pela vida de todo mundo aqui, pela toda equipe de trabalho que está aqui há muito tempo", discursou.

A investigação sobre o que causou a queda do avião segue em andamento pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Segundo o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe da operação, a perícia conseguiu o conteúdo dos gravadores de voz e de dados das caixas pretas do avião

"Conseguimos 100% de sucesso em obter as informações de voz e informações de dados que correspondem aos momentos que antecederam esse trágico evento", afirmou o brigadeiro do em coletiva, à frente do condomínio Recanto Florido, local da queda da aeronave, neste domingo (11).

Segundo o brigadeiro Moreno, essa é uma primeira fase da perícia nas caixas pretas, mas os trabalhos vão continuar em laboratórios de análise e extração de dados de voos do Cenipa, em Brasília. "Os dados foram obtidos, validados e agora aguardamos a continuação de investigação dos nossos técnicos que vão trabalhar na transformação desse número enorme de dados em informação para a sociedade", disse. Outra informação confirmada pelo órgão é que não houve, por parte da aeronave, comunicação com órgãos de controle de que haveria alguma emergência durante o plano de voo.

A próxima fase da investigação pelo Cenipa, segundo o brigadeiro do ar, será a retirada dos dois motores que serão levados para o IV Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, no Campo de Marte, na capital paulista. Os motores serão a analisados para se ter certeza se no momento do impacto equipamentos estavam desenvolvendo potência.