Tainara Urrutia sente medo de voltar ao trabalho após o episódio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/08/2024 21:50 | Atualizado 12/08/2024 21:55

Rio - A atriz Tainara Urrutia, de 33 anos, denuncia que foi agredida verbalmente e ameaçada por um sócio dentro do Iate Clube do Rio de Janeiro, em Botafogo, Zona Sul da cidade. Tudo aconteceu após a vítima, que trabalha em um bar do local, pedir ao cliente que não colocasse música fora do horário permitido. O caso aconteceu no último sábado (10) e foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher.

Tainara relatou ao Dia que o episódio aconteceu por volta das 19h30, quando um grupo de sócios estava bebendo no bar. No local, há uma regra que permite som dentro do estabelecimento, aos finais de semana, somente a partir das 22h30. Segundo a denúncia, um dos clientes não gostou da regra e descontou na funcionária.

"Sempre foi feito isso, porém, o horário ainda não permitia. Tinham outros sócios lá, eles não queriam. Eu li a mensagem do Comodoro, dizendo que só poderia a partir das 22h30, porém eles insistiram. Quando era 22h30, eu liberei. Quando fui falar com o meu colega, ele chegou por cima, gritando, me chamando de chata e falando: 'Quem você pensa que é?", detalha.

O sócio chegou a ameaçar jogar um copo de cerveja em Tainara, enquanto disparava xingamentos contra ela, conforme a denúncia. A atriz conta que ele ficou ainda mais exaltado após a bateria do próprio celular acabar e o som desligar, foi então que ameaçou avançar em cima dela.

"Eu olhei nos olhos dele e falei que não aceitaria esse tipo de atitude. Falei: 'Quer bater? Então bate!' Ele veio para cima de mim, o amigo dele entrou no meio e eu chamei o segurança. Ele só não me bateu porque o segurança interveio, estava completamente transtornado e agressivo. Me senti um lixo, um nada, completamente humilhada", desabafa.

Toda a cena foi gravada pela própria vítima e as imagens levadas para os agentes na Deam, no Centro do Rio, onde o episódio foi registrado como tentativa de lesão corporal e injúria. A Polícia Civil informou que o caso foi enviado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Precisando retornar ao trabalho nesta terça-feira (13), Tainara relatou que teme a volta, já que se sente vulnerável no espaço. A reportagem de O Dia procurou o Iate Clube do Rio de Janeiro para comentar o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.