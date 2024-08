Richard Ferreira da Cruz, 20 anos, morreu no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca - Reprodução/Redes sociais

Publicado 12/08/2024 18:48 | Atualizado 12/08/2024 21:59

Rio - O Secretário Municipal de Saúde do Rio (SMS) Daniel Soranz disse estar acompanhando de perto o andamento das investigações em torno da morte de Richard Ferreira da Cruz , de 20 anos, que estava internado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Soranz afirma que a denúncia da família é grave e que o caso está sendo tratado com imparcialidade. Na tarde desta segunda-feira (12), os dois profissionais envolvidos foram temporariamente afastados.

O jovem deu entrada na unidade com um corte no pescoço, proveniente de um assalto, e muito agitado. Durante uma briga verbal e física com os profissionais, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A mãe do jovem, Alessandra Ferreira da Silva, alega que o rapaz foi agredido por um médico com um soco no local do ferimento, no domingo (11), durante o atendimento. A agressão, segundo ela, agravou o corte no pescoço, levando à morte. Alessandra explicou a agitação do filho no momento do atendimento, pelo fato dele sofrer de depressão e bipolaridade.

Já os profissionais envolvidos no caso afirmaram em depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca) que Richard deu entrada com um ferimento no pescoço e, durante o atendimento, o paciente começou a agir de forma agressiva e tentou fugir do hospital. Em outro momento, Richard teria ameaçado os funcionários.

Em seguida, um médico de plantão foi até a sala de atendimento e tentou medicar Richard, mas teria sido golpeado com dois socos no rosto. "Richard iniciou as agressões contra o médico, que para se defender tentou imobilizar o paciente, que estava descontrolado e em acesso de fúria". Ainda segundo o depoimento do profissional de saúde, a mãe de Richard, ao ver a cena, o puxou, mas ele acabou caindo no chão.

"Foi neste momento que ele começou a sangrar muito. Ele foi colocado na maca e levado para sala vermelha, local onde é realizado procedimento em paciente que estão com quadro clínico agravado", informou o profissional em depoimento.

Além desta internação, Richard já havia sido internado no Centro Especializado de Reabilitação (CER) da Barra da Tijuca, em maio deste ano, por estar em surto psicótico. Na ocasião, ele tinha lesões no braço causadas por ele mesmo durante um ataque de fúria. Ainda neste episódio, foi registrado pela equipe médica que ele precisou ser contido pelos bombeiros. Na unidade de saúde, foi registrado que ele havia sido diagnosticado com 'Transtorno de personalidade com instabilidade emocional'.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que os profissionais alegam terem sido agredidos pelo jovem e usado os meios necessários para a contenção e que caberá à investigação policial concluir se houve excessos que contribuíram para o óbito.

A família de Richard esteve no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo do jovem. Richard Ferreira será sepultado nesta terça-feira (13), às 13h, no Cemitério da Penitência, no Caju. O velório terá início às 10h, na capela 8.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ouve testemunhas para concluir as investigações.