A vítima deu entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, após ser esfaqueada - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 12/08/2024 10:27

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do paciente Richard Ferreira da Cruz, de 20 anos, que estava internado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a denúncia da família, o jovem deu entrada na unidade no último sábado (10) e foi agredido pela equipe médica no domingo (11), momento em que não resistiu aos ferimentos.

Richard tratava uma ferida no pescoço após ter sido esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que os profissionais alegam terem sido agredidos pelo jovem e usado os meios necessários para a contenção e que caberá à investigação policial concluir se houve excessos que contribuíram para o óbito.

"A SMS considera a denúncia grave e está empenhada em uma apuração rigorosa e imparcial dos fatos ocorridos. Os profissionais envolvidos estão identificados e à disposição da Polícia Civil para prestar depoimento. Outros pacientes que estavam no mesmo setor da unidade também poderão, a critério da autoridade policial, ser chamados como testemunhas", disse em comunicado.

Por fim, o órgão informou que se solidariza com a família de Richard e segue à disposição para colaborar com a Polícia Civil em tudo o que for solicitado para a elucidação dos fatos.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).