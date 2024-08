Suspeito de matar Nádia Aparecida, na praia da Barra da Tijuca, aparece fugindo em imagens - Divulgação

Suspeito de matar Nádia Aparecida, na praia da Barra da Tijuca, aparece fugindo em imagensDivulgação

Publicado 11/08/2024



Eduardo Henrique Lage, de 56 anos, principal suspeito de ter matado a ex-mulher a facadas, a empregada doméstica Nádia Aparecida Alves Lage , na última quinta-feira (8), na Barra da Tijuca, segue foragido da Justiça, segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Um mandado de prisão temporária foi decretado contra ele.

As investigações apontam, ainda, que o homem fugiu da residência onde morava com a mãe em Campo Grande, também na Zona Oeste. As buscasm no entanto continuam.

Relembre o caso

Nádia foi esfaqueada na Avenida do Pepê, altura do número 600, na Praia da Barra. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a levou para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas ela não resistiu. O ex-marido da vítima foi acusado pela família de ter cometido o homicídio.

O casal manteve um relacionamento por quase 30 anos e estava separado há dois meses, de acordo com familiares. Os dois tiveram três filhos juntos. Uma delas, Sara Cristina Alves, contou ao DIA que Eduardo chegou a enviar uma mensagem confessando o assassinato

"Infelizmente era meu pai e depois de tudo que ele fez, ainda mandou uma mensagem para gente dizendo que tinha matado ela. Tudo que a gente quer é Justiça, e dói muito porque perdemos os dois de uma vez, pois ele tem que pagar pelo que fez, mesmo que doa na gente", lamentou Sara.

Ainda segundo a filha, o pai não estava trabalhando por ter uma doença crônica e passou a apresentar sinais de violência após o fim do relacionamento. "Eu desconfio que ele tenha esperado ela sair do trabalho e atraído ela para uma área deserta da praia. Me lembro que teve uma única vez que ela pediu medida protetiva e depois disso ele tentou contra a própria vida", contou a filha, na última sexta.

Segundo os agentes, após ter matado Nádia, Eduardo roubou o celular da vítima e expôs fotos íntimas dela em um aplicativo de mensagens.

Imagens de câmeras de segurança de um quiosque próximo ao local do crime flagraram um homem saindo correndo da areia da praia . A família de Nádia afirmou que a pessoa nas imagens é Eduardo.