Publicado 09/08/2024 07:12 | Atualizado 09/08/2024 07:15

Rio - Uma mulher morreu após ser esfaqueada na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (8). Segundo testemunhas, a vítima, ainda não identificada, também teria sido estuprada.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, um rapaz narra que foi possível ouvir gritos de socorro na região. "Infelizmente um absurdo, um homem violentou essa senhora, esfaqueou, e com essa vegetação, a gente só escutou os gritos. Estamos aqui ajudando", disse.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Grupamento Marítimo da Barra foi acionado, por volta das 19h, para a Avenida do Pepê, altura do número 600. Os militares levaram a vítima para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, que não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) estiveram no local para checar uma ocorrência de homicídio. Ao chegar na praia, a equipe encontrou a vítima esfaqueada próximo a faixa de areia. O caso foi registrado na delegacia da região.

Nas redes sociais, a violência gerou revolta entre moradores. "Até pouco tempo atrás, a praia da Barra era um local mais tranquilo, agora acabou também, como todo o Rio está acabando", lamentou um internauta.



"Está ficando impossível viver no Rio de Janeiro. Um absurdo você não poder caminhar na praia às 18h", relatou outro. "Aconteceu em horário comercial ainda, todos na rua", disse mais um comentário.



Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre o andamento das investigações.