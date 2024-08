Movimentação na Praia do Leblon, posto 12, nesta segunda-feira (12) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Movimentação na Praia do Leblon, posto 12, nesta segunda-feira (12)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/08/2024 08:31 | Atualizado 12/08/2024 10:48

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para todo o litoral do Rio, que teve início às 6h desta segunda-feira (12) e acaba às 21h de quarta-feira (14).

fotogaleria

Desta vez, as ondas podem chegar a 4 metros de altura durante todo o período. A recomendação é que seja evitado banho e práticas de esportes no mar em locais que estejam em condições de ressaca.Nesta segunda, o frio segue na cidade. Segundo o Alerta Rio, um sistema de baixa pressão no oceano irá influenciar as condições do tempo. O céu irá variar entre parcialmente nublado e nublado, entretanto não há previsão de chuva. A máxima prevista é de 25°C, já a mínima fica em 13°C.Na terça-feira (13), haverá sol com muitas nuvens durante o dia e no decorrer da noite. Ainda não há previsão de chuva e a temperatura terá bastante queda, de acordo com o Climatempo, variando entre a máxima de 20°C e a mínima de 13°C.Na quarta, dia de fim da ressaca, o sol aparece mas, dessa vez, entre poucas nuvens. A cidade segue sem chuva e com temperaturas baixas, tendo mínima de 11°C e máxima de 22°C.A temperatura volta a subir na quinta-feira (15), com máxima prevista de 25°C e mínima de 14°C. Neste dia, o céu fica totalmente limpo. Já na sexta, os termômetros vão variar entre 27°C e 16°C, com sol entre algumas nuvens.