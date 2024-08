Suspeito fugiu de Rio Bonito logo após o crime - Reprodução/Redes sociais

Suspeito fugiu de Rio Bonito logo após o crimeReprodução/Redes sociais

Publicado 14/08/2024 13:38

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem em Araruama, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (13), foragido há 10 anos por estuprar e tentar uma adolescente em Rio Bonito, na Região Metropolitana.

O suspeito foi preso por agentes da 119ª DP (Rio Bonito) no bairro Ponte dos Leites, em Araruama. De acordo com as investigações, no ano de 2013 o homem estuprou a vítima, que teve depressão e se suicidou após o crime.

O caso teve grande repercussão em Rio Bonito por ter sido gerado em função de uma violência sexual contra uma menor de idade, que chegou a ser chamada de “menininha” pelos autores quando as agressões sexuais aconteceram.

No mesmo dia do crime, o suspeito deixou o município de Rio Bonito e fugiu. Ele era considerado foragido desde o ano de 2014.

Ele se mudou para Cabo Frio e estaria trabalhando num ferro-velho no município de Araruama. Dessa forma, os policiais foram em vários ferros-velhos da cidade, até que em um deles conseguiram identificar e prender o foragido.

Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.