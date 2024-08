Sucatas do ferro-velho despejavam resíduos de óleo no solo - Divulgação / Detran.RJ

Publicado 14/08/2024 13:12

Rio - Um ferro-velho que funcionava de forma irregular em Bento Ribeiro, na Zona Norte, foi interditado, nesta terça-feira (13), por uma força-tarefa do Detran.RJ composta por policiais civis e militares. O proprietário do estabelecimento, que não tinha licença para funcionar, foi autuado por crime ambiental.



Segundo o órgão, após receberem informações do Disque Denúncia, os agentes realizaram uma visita de fiscalização no local. Lá, eles encontraram diversas sucatas, motores e peças de automóveis despejando resíduos de óleo no solo. Os responsáveis não apresentaram as notas fiscais do material comercializado conforme solicitado pelos agentes.



Os objetos que eram vendidos no local foram apreendidos, e serão destruídos em empresas de sucata parceiras do órgão. Além disso, foi constatado que o dono deixava outras partes de veículos na calçada da Rua Marquês de Sá, 178, em Bento Ribeiro, dificultando a circulação de carros e pedestres.



Ainda de acordo com o Detran.RJ, o proprietário admitiu que comprava veículos de terceiros sem notas fiscais. Ele foi encaminhado à 30ª DP (Marechal Hermes) para depoimento.



Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também participaram da ação.

Criada em agosto de 2023, a "Operação Desmonte" realizou 25 ações e interditou 39 ferros-velhos, com a apreensão de mais de 900 toneladas de sucata. O Detran.RJ ressalta que os processos de regularização dos estabelecimentos estão disponíveis na aba do Desmonte no site do órgão.