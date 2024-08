Clientes do estabelecimento gravaram o momento - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/08/2024 18:10

Rio - Uma mulher foi feita refém por um homem dentro do supermercado Assaí, na noite de terça-feira (13), em São Cristóvão, Zona Norte. Clientes do estabelecimento gravaram o momento em que um policial militar do 4° BPM (São Cristóvão) conseguiu libertar a vítima.

No vídeo, o suspeito aparece segurando uma faca no pescoço da mulher. Um policial, então, tenta conduzir a ação e pede para que ele largue a arma e liberte a refém. Segundos depois, ele obedece ao comando do agente e libera a vítima, deitando no chão e sendo algemado logo em seguida.

Veja o vídeo:

Mulher é mantida refém dentro de supermercado na Zona Norte



Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/Soum5cIgD7 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 14, 2024

O homem foi levado para a 17ª DP (São Cristóvão) por policiais militares. Segundo a Polícia Civil, a vítima não quis representar queixa contra o autor e, desta forma, ele foi liberado.

Em nota enviada ao DIA, a rede Assaí Atacadista informou que o fato aconteceu próximo ao horário de fechamento do supermercado.



"A rede confirma que na noite de ontem [terça, 13], o time da loja do bairro de São Cristóvão identificou a situação retratada no vídeo e, por meio do time de segurança interno, imediatamente acionou a Polícia Militar, que chegou prontamente e liderou com sucesso a ação. Toda a situação ocorreu próxima ao horário de fechamento da loja e durou cerca de dez minutos. A empresa prestou todo o apoio à cliente envolvida e permanece à sua disposição", informou a empresa.