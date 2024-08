O homem foi capturado por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima - Reprodução

Publicado 14/08/2024 19:28

Rio - Luiz André Ramos de Almeida foi preso nessa terça-feira (13), no Engenho Novo, Zona Norte do Rio de Janeiro, acusado de diferentes crimes contra crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão por estupro de vulnerável e produção e armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil.

De acordo com as investigações da especializada, Luiz André teria produzido material pornográfico de crianças e adolescentes e praticado estupro de vulnerável. A corporação não especificou o número de vítimas.

Além disso, como os policiais apreenderam na residência do suspeito diversos dispositivos eletrônicos com mais de 1.300 arquivos de conteúdo com pornografia infanto-juvenil, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.

A Polícia Civil informou ainda que representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva e encaminhou o acusado para audiência de custódia. Ele ficará à disposição da Justiça, e a pena total pelos crimes dos quais é acusado pode chegar a 35 anos de reclusão, além de multa. As investigações prosseguem.