A motorista Kátia Valéria Nunes Bastos, de 47 anos, foi morta em 7 de janeiro de 2019 - Reprodução

Publicado 14/08/2024 19:16 | Atualizado 14/08/2024 19:19

Rio - Edvaldo Félix Duarte dos Santos foi condenado pelo Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), nesta terça-feira (14), a 14 anos de prisão pela morte da motorista de aplicativo Kátia Valéria Nunes Bastos, de 47 anos . O caso aconteceu em janeiro de 2019, na Rodovia Washington Luiz, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A condenação de Edvaldo por homicídio qualificado foi obtida após pedido de anulação de sentença anterior, onde o crime havia sido considerado culposo. A revogação foi pedida pela 2ª Promotoria do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Segundo os investigadores da Polícia Civil, a vítima foi asfixiada dentro do próprio carro até a morte. O corpo dela foi encontrado dentro do veículo, às margens da BR-040.

Edvaldo dirigia o carro, mas acabou saindo da pista. Ele tentava fugir do local quando policiais militares o prenderam. De acordo com a 2ª Promotoria do Ministério, oitivas técnicas periciais feitas pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE) auxiliaram na elucidação das provas para os jurados.

Apesar da condenação, o criminoso, que estava em prisão domiciliar, não foi encontrado nem mesmo para comparecer ao plenário no dia do julgamento, nesta terça-feira (14). Edvaldo é considerado foragido da Justiça.