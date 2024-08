Os agentes conseguiram localizar e prender Adriana em sua própria residência - Reprodução

Os agentes conseguiram localizar e prender Adriana em sua própria residênciaReprodução

Publicado 14/08/2024 20:21

Rio - Duas mulheres foram presas nesta quarta-feira (14), após tramarem em conjunto extorquir e ameaçar expor fotos íntimas com um homem casado, caso o mesmo não pagasse pelo silêncio. O caso aconteceu na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

As investigações tiveram início após a vítima procurar a 37ª (Ilha do Governador) para registrar o caso. Segundo a denúncia, ele era extorquido por Adriana de Oliveira, que ameaçava enviar para a mulher dele prints de conversas e fotos íntimas trocadas.

Os agentes conseguiram localizar e prender Adriana na própria residência. Ela permitiu que os policiais acessassem seu celular, onde as provas do crime foram encontradas.

Durante o interrogatório, os policiais descobriram que Alexandra Carneiro Rastrelli de Castro, ex-mulher de Pedro, era a mentora do crime. As duas atuavam em conjunto para coagir a vítima a pagar o valor exigido, sob a ameaça de expor as mensagens e fotos. Ela também foi presa em flagrante. A dupla responderá pelo crime de extorsão.