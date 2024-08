Alguns motoristas desceram do veículo e se abaixaram no chão - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/08/2024 19:52 | Atualizado 15/08/2024 20:17

Rio - Um arrastão na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, na Zona Norte, assustou motoristas na tarde desta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Civil, um policial militar evitou que os criminosos conseguissem roubar um carro.

Durante a ação, os suspeitos conseguiram fugir. A vítima foi ouvida na 21ª DP (Bonsucesso) e as investigações estão em andamento para identificar os autores do crime.

Vídeos nas redes sociais mostravam uma fila de carros, sentido Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Alguns motoristas desceram do veículo e se abaixaram no chão, com medo de tiros. Por meio do aplicativo X (antigo Twitter), a Lamsa, concessionária que administra a via, informou que, por volta das 18h30, o trânsito era lento do acesso da Linha Vermelha à saída 7, em função do fluxo intenso de veículos.