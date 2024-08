O acusado foi preso na última segunda-feira (12), no Catumbi - Reprodução

O acusado foi preso na última segunda-feira (12), no CatumbiReprodução

Publicado 15/08/2024 19:24

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quinta-feira (15), o falso treinador de futebol, acusado de importunação sexual contra um adolescente de 14 anos, dentro de um projeto social em que trabalhava. O caso aconteceu no dia 25 de julho, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Para cometer o crime, ele utilizava identidades falsas para evitar ser identificado.

Segundo as investigações, o acusado teria utilizado sua posição dentro do projeto para persuadir o adolescente a ir até sua residência após o treino, afirmando que só iriam jogar videogame. No entanto, durante esse encontro, o falso técnico teria tocado nas partes íntimas do jovem sem o consentimento dele.

A descoberta do abuso veio à tona quando outro jovem do projeto, amigo da vítima, também relatou ter sofrido abusos do acusado, o que levou a mãe dele a procurar a outra responsável para, juntas, denunciarem o ocorrido à polícia. O falso treinador já era investigados pelo mesmo crime em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, desde 2021.

De acordo com a 37ª DP (Ilha do Governador), responsável pelas investigações, o criminoso ainda vai responder por uso de documento falso, falsa identidade e resistência. Ele foi preso em seu atual local de trabalho, no Catumbi, onde atuava como garçom, na última segunda-feira (12). Com ele, foram encontradas duas identidades falsas.

O promotor de Justiça Sauvei Lai, responsável pela denúncia apresentada, solicitou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva. Ele argumenta que o acusado deve permanecer detido, aguardando julgamento, dada a "gravidade de sua conduta reiteradamente criminosa, manifestada pelo padrão de abordagem similar utilizado com a segunda vítima e em outros casos, ocorridos desde 2021".