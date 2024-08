O caso aconteceu em Vilar dos Teles - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/08/2024 17:01 | Atualizado 15/08/2024 18:19

Rio - Três suspeitos foram presos durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária do Itaú, na tarde desta quinta-feira (15), em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionadas para o local, na Avenida Presidente Lincoln. Segundo a Polícia Militar, o trio estava usando um simulacro de arma de fogo. O objeto foi apreendido.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na 64ª DP (Vilar dos Teles). O Itaú Unibanco lamentou o ocorrido na agência e informou que está colaborando ativamente com as autoridades policiais na investigação do caso, além de prestar apoio aos envolvidos.

"A agência 7211, localizada na Rua Jacatirão, 107, em Vilar dos Teles, prestará o atendimento presencial aos clientes no dia 16 de agosto (sexta-feira). O banco reforça que todas as transações podem ser realizadas pelos demais canais disponíveis, como internet banking, aplicativos móveis, atendimento telefônico e a rede 24H", informa a nota.