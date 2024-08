Torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas no Estádio Nilton Santos - Reprodução

Torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas no Estádio Nilton SantosReprodução

Publicado 15/08/2024 17:06 | Atualizado 15/08/2024 17:35

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso do torcedor do Botafogo flagrado fazendo gestos racistas , na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte.

Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado em um dos setores de arquibancadas do estádio, mostra Vinicius Ramos esfregando os dedos no braço e imitando um macaco, gestos típicos do crime de racismo. As ofensas teriam sido realizadas contra torcedores do Palmeiras.

O homem era funcionário da Prefeitura de Maricá que, por meio de nota, informou que ele foi exonerado. Vinicius trabalhava na Secretaria de Ciência e Tecnologia.

O prefeito Fabiano Horta (PT), botafoguense declarado, condenou com veemência os sucessivos casos de racismo no futebol: "O racismo é um crime que fere o ser humano em sua dignidade, e a nossa gestão não tolera qualquer forma de preconceito".

Já o Botafogo destacou que o homem não representa os milhões de torcedores que constituem o clube e que ele será banido do Estádio Nilton Santos

"A vergonha que ocorreu na partida de ontem [quarta-feira] precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis. Racismo é crime e um crime sem perdão. O Botafogo está comprometido em combater de forma ativa este mal e não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no esporte e na sociedade como um todo. O futebol tem um papel muito importante na construção social e influencia a vida de muita gente. Que os outros Clubes e entidades esportivas sigam o mesmo caminho e que esta mensagem de conscientização surta efeito", diz a publicação.



A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) instaurou inquérito para investigar o caso após a veiculação das imagens. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.