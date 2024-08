Homem foi preso por agentes da 62ª DP (Imbariê) - Reprodução

Rio - Um homem que se passava por motociclista de aplicativo foi preso em flagrante, quarta-feira (14), por estuprar uma adolescente de 17 anos em Magé, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu em uma área de mata de Piabetá.

Segundo a Polícia Civil, a vítima pediu uma moto por meio de aplicativo de transporte para visitar a avó. O trajeto inicial era de Duque de Caxias, também na Baixada, até Piabetá, mas o piloto, de 30 anos, desviou da rota. A jovem foi levada para uma área de mata e abusada sexualmente.

Depois do crime, a adolescente procurou a 62ª DP (Imbariê) para registrar o caso. Um exame de corpo de delito confirmou a violência.

A vítima ainda constatou que o homem que a buscou não era o mesmo da foto que aparecia no aplicativo. A investigação identificou que o piloto estava usando a conta de um primo e a moto da mãe.

Ele foi preso no momento em que chegava em casa, menos de 12h depois do abuso, ainda com a roupa que vestia quando cometeu o crime. O homem foi autuado pelo crime de estupro.

A prisão faz parte da 'Operação Shamar', de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. A iniciativa nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) é coordenada na Polícia Civil pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM).