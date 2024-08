Manifestação de estudantes no campus da Uerj, no Maracanã, nesta quinta-feira (15) - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 15/08/2024 19:33

Rio - Alunos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) vão realizar, às 17h desta sexta-feira (16), uma nova manifestação na frente do portão 5 do campus do Maracanã, na Zona Norte, um dos principais da instituições. O ato foi anunciado horas depois de um intenso confronto entre ocupantes da Uerj e seguranças que tentavam desmontar as barreiras e entrar no Pavilhão João Lyra Filho.

No comunicado, os manifestantes afirmam que a principal reivindicação é a suspensão das mudanças para a obtenção de bolsas e auxílios da assistência estudantil, prevista no Ato Executivo de Decisão Administrativa (Aeda) 038/2024. "Os estudantes novamente resistem! Apesar de toda opressão imposta pela reitoria, seguimos ocupando a Uerj. Não vai ter arrego, revoga o Aeda ou eu tiro o seu sossego", dizem os estudantes em um vídeo publicado nas redes sociais (veja abaixo).

Um grupo de alunos ocupa a reitoria da Uerj desde o dia 26 de julho , no entanto, a situação ficou mais delicada após os alunos bloquearem acessos ao prédio no campus do Maracanã, na noite de quarta-feira (14). As atividades presenciais na unidade ficaram suspensas nesta quinta-feira (15).

Após a realização do Fórum de Direções das Unidades Acadêmicas na tarde desta quinta-feira (15), a Reitoria da Uerj informou que na sexta-feira (16) haverá expediente normal no campus Maracanã, com realização das aulas e demais atividades.

O que muda com o Aeda

Entre as principais mudanças estão a substituição do auxílio alimentação por refeição gratuita no bandejão para os cotistas. Além disso, foi reduzido pela metade o auxílio ao material didático, que era pago duas vezes ao ano, a cada semestre, no valor de R$ 1,2 mil. O Ato também prevê a revisão da renda mínima necessária para que alunos de ampla concorrência possam acessar a Bolsa Auxílio Vulnerabilidade Social (Bavs), com pagamento de R$ 706 por mês, tendo duração de dois anos. Antes, para obter o benefício, era necessária a declaração de um salário mínimo e meio, agora, é só meio salário.

O que diz a Uerj

Em nota, a Uerj informou que a obstrução do prédio é inaceitável e afirmou que todas as providências estão sendo tomadas para que as atividades possam acontecer com tranquilidade. Segundo a instituição, uma sindicância foi aberta para apurar os fatos e identificar os envolvidos.