Publicado 15/08/2024 21:12 | Atualizado 15/08/2024 21:21

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) realizaram, na tarde desta quinta-feira (15), ações nas comunidades do Fumacê e do Batan, ambas em Realengo, Zona Oeste. Com o objetivo de prevenir roubos de cargas e veículos na região, as equipes efetuaram prisões e apreensões, dentre elas, dezenas de granadas.

A reportagem de O DIA apurou junto a uma fonte interna da PM que no Batan, foram dois suspeitos de tráfico de drogas presos – as identidades não foram reveladas. Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola 9 mm e drogas ainda não contabilizadas.

Já no Fumacê, a guarnição em patrulhamento apreendeu dois adolescentes, dois rádios comunicadores, uma pistola 45 mm e um revólver 38 mm, além de 42 granadas.

A ocorrência foi levada para a 33ª DP (Realengo) e em seguida para a 34ª DP (Bangu).