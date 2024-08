Torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas no Estádio Nilton Santos - Reprodução

Rio - O Juizado Adjunto do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Rio encaminhou um ofício à Polícia Civil, nesta quinta-feira (15), pedindo que seja avaliado com rigor as atitudes racistas de dois torcedores do Botafogo durante um jogo realizado no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte. No documento, o desembargador Agostinho Teixeira de Almeida Filho chamou a atenção para a gravidade da situação. O caso é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado em um dos setores de arquibancadas do estádio, mostra um dos torcedores, identificado como Vinicius Ramos, esfregando os dedos no braço e imitando um macaco, gestos típicos do crime de racismo. As ofensas teriam sido realizadas contra torcedores do Palmeiras. Há ainda um segundo torcedor ao lado dele gesticulando. O TJRJ também pediu a investigação deste segundo homem, ainda não identificado. Veja o vídeo:

"Segundo consta divulgado amplamente na mídia, bem como em inúmeras contas de redes sociais, dois nacionais, torcedores do Botafogo Futebol e Regatas, por oportunidade do espetáculo esportivo Botafogo x Palmeiras, na data de ontem, 15/08/2024, em horário não ainda identificado, mas durante a realização do espetáculo, e, no interior do aparelho esportivo, fizeram gestos provocando a torcida adversária, os quais revelam atitudes racistas que levam à presunção de sentimentos de desprezo, discriminação, hostilidade, preconceito, segregação e indevida troça em função da raça de terceiros não identificados, consumando tipo penal de que trata a lei 7716/85.", destaca trecho do ofício assinado pelo desembargador e pelo juiz Marcelo Rubioli.

Vinicius era funcionário da Prefeitura de Maricá que, por meio de nota, informou que ele foi exonerado. Ele trabalhava na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Já o Botafogo destacou que o homem não representa os milhões de torcedores que constituem o clube e que ele será banido do Estádio Nilton Santos.

"A vergonha que ocorreu na partida de ontem [quarta-feira] precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis. Racismo é crime e um crime sem perdão. O Botafogo está comprometido em combater de forma ativa este mal e não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no esporte e na sociedade como um todo. O futebol tem um papel muito importante na construção social e influencia a vida de muita gente. Que os outros Clubes e entidades esportivas sigam o mesmo caminho e que esta mensagem de conscientização surta efeito", diz a publicação.