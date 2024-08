O caso foi registrado na 75° DP (Rio do Ouro) - Reprodução

O caso foi registrado na 75° DP (Rio do Ouro)Reprodução

Publicado 15/08/2024 22:41

Rio - O primo de um policial militar foi sequestrado na noite desta quarta-feira (14), no bairro Jardim Nova República, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a corporação, o agente tentou salvar a vítima, dando início a um confronto.

Equipes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionadas para a ocorrência. Segundo o comando da unidade, a vítima foi levada para dentro da comunidade do Dita. No momento do sequestro, o policial militar estava no local e houve confronto.

Com a chegada da equipe policial na comunidade, o primo do militar foi liberado e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Lá ele foi medicado e recebeu alta logo em seguida. O caso foi registrado na 75ª DP. Não há informações de presos.