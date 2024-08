Policial penal e criminoso ficam feridos em tentativa de assalto no Méier, na terça-feira (20) - Divulgação

Policial penal e criminoso ficam feridos em tentativa de assalto no Méier, na terça-feira (20)Divulgação

Publicado 20/08/2024 15:45 | Atualizado 20/08/2024 18:35

Rio - Uma tentativa de assalto terminou com um policial penal e um assaltante baleados no Méier, Zona Norte do Rio, por volta das 14h desta terça-feira (20).

Segundo testemunhas, o agente estava em uma moto e foi abordado por dois criminosos, também em uma moto, na Rua Ana Barbosa. A vítima reagiu à abordagem e houve um intenso tiroteio na região, causando pânico a moradores do bairro.



Um dos bandidos conseguiu fugir, já o comparsa ficou caído na rua. O policial penal foi socorrido por uma equipe do 3º BPM (Méier), e o assaltante contou com auxílio do Corpo de Bombeiros, que o levou em estado grave. Ambos foram para o Hospital Salgado Filho, no Méier.

Segundo a direção do hospital, o policial está estável. O outro paciente, ainda sem identificação e sob custódia, segue em estado grave. Ele vai passar, ainda, por procedimento cirúrgico.

Uma pistola foi apreendida pela PM. A ocorrência foi encaminhada à 26ª DP (Todos os Santos), que tenta localizar o criminoso.