Criminosa foi presa por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) em ação com a 14ª DP (Leblon) - Divulgação

Publicado 19/08/2024 15:32 | Atualizado 19/08/2024 17:40

Letícia Clara Bento da Silva, de 23 anos, uma das mulheres envolvidas na Rio - A Polícia Civil prendeu, no início da tarde desta segunda-feira (19),uma das mulheres envolvidas na morte do jamaicano D'wayne Antonio Morris, de 43 anos , no dia 8 de agosto. Ela foi localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste, e vai responder por latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Letícia teria aplicado o golpe do 'Boa noite, Cinderela' no turista, que foi encontrado já sem vida dentro de um hotel na Rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana, Zona Sul.



Letícia foi presa após uma ação integrada entre agentes da DHC e da 14ª DP (Leblon). Contra ela foi cumprido um mandado de prisão temporária, expedido pela 40ª Vara Criminal da Capital. Ela, inclusive, já tem anotações criminais por outros golpes semelhantes.

Diligências apontam que D'wayne e um colega foram dopados por duas garotas de programa que conheceram horas antes do crime, na Lapa, Região Central do Rio. A segunda envolvida ainda não foi identificada.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para localizar a comparsa de Letícia Clara.