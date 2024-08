Ataque a tiros na noite de ontem na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel, nesta segunda-feira (19). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Ataque a tiros na noite de ontem na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel, nesta segunda-feira (19).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/08/2024 19:41 | Atualizado 19/08/2024 20:20

Rio – O governador Claudio Castro (PL) usou a rede social X (antigo Twitter) para afirmar que um dos mortos no ataque a tiros na noite de domingo (18), na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel, Zona Norte, era um dos chefes do tráfico de drogas no Morro dos Macacos. O chefe do Executivo estadual não citou nomes, mas de acordo com informações iniciais, a vítima seria Pedro Henrique Barbosa da Conceição, de 18 anos, conhecido como 'Marreco'.

Em outra postagem, o governador escreveu: "Nossa inteligência já sabe que o crime ocorreu por causa da disputa entre facções criminosas rivais". Uma das hipóteses é de que o atentado tenha sido desdobramento de uma disputa entre criminosos do Terceiro Comando Puro e do Comando Vermelho, e que Marreco seria o alvo dos atiradores. Não há confirmação se algum dos outros atingidos também tem relação com o crime organizado.

Um dos chefes do tráfico do Morro dos Macacos está entre os mortos.



É a máfia mais uma vez querendo espalhar terror, mas não daremos trégua para bandidos. Podem ter certeza de que não descansarei até colocar esses criminosos atrás das grades. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) August 19, 2024

A Polícia Civil informou apenas que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso; que a perícia foi realizada no local. Ainda segundo a corporação, os mortos são: Gabriel Pereira Candido, de 24 anos; Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18 anos; Pedro Henrique Barbosa da Conceição, o 'Marreco'; e o adolescente T.M.L., de 17 anos.

De acordo com a Polícia Militar, dois baleados morreram ainda no local, enquanto uma terceira pessoa deu entrada no Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde também não resistiu. Já as outras quatro foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Federal do Andaraí (HFA), mas uma delas morreu na unidade.

fotogaleria

Também foram levados para a unidade de Andaraí, Wallace de Oliveira Cláudio, de 35 anos, e Daniel Carvalho de Souza, 33, além de Juan Victor Pereira. De acordo com a direção do HFA, os dois primeiros permanecem internados em estado grave, e o terceiro já recebeu alta hospitalar.

Dia seguinte

Nesta segunda, conforme nota da Secretaria Municipal de Educação, nove unidades escolares da região de Vila Isabel foram impactadas pelo tiroteio. Já a Secretaria de Saúde divulgou que o Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella e a Clínica da Família Recanto do Trovador acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento durante todo o dia. Já a Clínica da Família Edney Canazaro de Oliveira seguiu com o atendimento à população, mas as atividades externas nos arredores, como visitas domiciliares, foram canceladas.

Na parte da tarde, com policiamento reforçado na região, equipes do 6º BPM (Tijuca) prenderam um homem na Avenida Boulevard 28 de Setembro enquanto ele obrigava comerciantes a fecharem seus estabelecimentos a fim de atender a uma ordem do crime organizado do Morro dos Macacos. Ele foi conduzido para a 20ª DP Vila Isabel).