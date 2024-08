Uma das execuções ocorreu perto do viaduto da Posse - Reprodução

Publicado 19/08/2024 18:23 | Atualizado 19/08/2024 18:30

Nova Iguaçu - Dois homens foram executados a tiros no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nas últimas horas. De acordo com relatos na rede social X (antigo Twitter), um caso ocorreu num bar de uma localidade conhecida como Caioaba, na noite de domingo (18), e o outro, perto do viaduto do bairro Jardim da Posse, na manhã desta segunda-feira (19).

O delegado Mauro César da Silva Júnior, titular da Delegacia de Homicídios Baixada Fluminense (DHBF), para onde as ocorrências foram encaminhadas, confirmou o caso: "Entraram dois [homicídios], sim. As investigações estão acontecendo".

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as vítimas foram identificadas como Narcisio Garcia Silva e Anselmo Santana de Melo Junior. A corporação, no entanto, não especificou até o momento onde cada um foi atacado.

A Polícia Militar informou apenas um dos casos. Sem mencionar o nome da vítima, a nota comunica que uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada para uma ocorrência de homicídio na Rua Oliveiros Rodrigues Alves, em Jardim da Posse. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem caído com sinais de disparos e uma motocicleta.