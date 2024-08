Marcos Vinicius Santos de Azevedo, vulgo 'Vinicinho', foi preso em Belford Roxo, nesta segunda-feira (19) - Divulgação

Marcos Vinicius Santos de Azevedo, vulgo 'Vinicinho', foi preso em Belford Roxo, nesta segunda-feira (19)Divulgação

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) prendeu, nesta segunda-feira (19), Marcos Vinicius Santos de Azevedo, vulgo 'Vinicinho', pela morte de um homem que foi confundido com um miliciano no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. O criminoso foi localizado no mesmo município por agentes da especializada.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Carlos Roberto da Silva foi executado a tiros por criminosos do Comando Vermelho (CV), em decorrência de uma guerra entre a milícia e o Comando Vermelho (CV). O assassinato da vítima aconteceu na manhã do dia 13 de janeiro de 2020. Nesta data, diversos traficantes da comunidade do Roseiral, território dominado pelo CV, invadiram a casa de Carlos e o mataram com tiros de fuzil.



As investigações da DHBF concluíram que a vítima não tinha envolvimento com a milícia e foi morta por engano. Os traficantes buscavam se vingar de um miliciano local, que tinha expulsado diversos usuários de drogas do bairro. As pessoas expulsas, então, passaram a integrar o tráfico de drogas do CV e buscavam vingança, errando a casa e confundindo a vítima com milicianos.



Além do criminoso Marcos Vinicius, outros autores do crime foram identificados. Dentre eles estão José Severino da Silva Junior, vulgo 'Soró', e José Carlos dos Prazeres da Silva, vulgo 'Piranha do Castelar', apontados pela polícia como líderes do tráfico de drogas em Belford Roxo. Os dois traficantes também tiveram suas prisões preventivas decretadas por homicídio e são considerados foragidos. Contra Marcos Vinicius havia um pedido de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado.



A Polícia Civil conta com a ajuda da população na investigação e identificação de autores. Qualquer informação poderá ser repassada ao Disque Denúncia da DHBF através do Whatsapp (21) 99805-4394. O sigilo é garantido.