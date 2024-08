Carla Nunes segue internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu - Reprodução

Carla Nunes segue internada no Hospital Geral de Nova IguaçuReprodução

Publicado 19/08/2024 22:35

Rio - A idosa agredida durante um assalto no bairro Jardim Palmares , em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, recebeu o prognóstico de estado vegetativo e a probabilidade de recuperação é baixa. A informação foi passada ao filho da vítima, Jorge Nunes, de 37 anos, durante a visita nesta segunda-feira (19). Ela segue internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, estava saindo para trabalhar, na madrugada do dia 23 de julho, quando foi assaltada e agredida com coronhadas na cabeça, após dizer que não tinha dinheiro para entregar aos criminosos. Duas semanas depois, os suspeitos foram presos por policiais da 56ª DP (Comendador Soares).

"O prognóstico é de estado vegetativo e sem respostas neurológicas, com partes do corpo já não respondendo de forma positiva. Baixíssima probabilidade de recuperação. Quero agradecer, de todo coração, a todos que estão nessa corrente conosco, nos dando acolhimento, carinho, transbordando sentimentos tão fortes e bonitos que nos dão forças", disse Jorge ao Dia.

Carla está internada em estado gravíssimo desde o dia em que foi espancada. Ela chegou a passar por uma traqueostomia 15 dias depois, mas precisou voltar para a ventilação mecânica ao apresentar uma piora. Os médicos já haviam dito à família que haviam chances de que a vítima sofresse danos permanentes no cérebro. Ela também enfrentou um quadro grave de pneumonia.

Prisão dos suspeitos

A Polícia Civil prendeu os dois homens suspeitos de agredir Carla. O crime aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último dia 23. Os criminosos, que não tiveram os nomes divulgados, foram localizado após investigações da 56ª DP (Comendador Soares). Contra eles, foram cumpridos os mandados de prisão temporária.



Um deles foi localizado no dia 3 agosto e o outro envolvido no crime foi detido no dia 2. De acordo com a polícia, ele foi encontrado na casa da namorada, em Nova Iguaçu. No local, os agentes apreenderam uma motocicleta roubada. A corporação afirmou, ainda, que a companheira do criminoso estava com o celular da vítima.