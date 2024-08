O Botafogo foi denunciado pela Conmebol pelos gestos racistas feitos pelo torcedor. - Reprodução

O Botafogo foi denunciado pela Conmebol pelos gestos racistas feitos pelo torcedor.Reprodução

Publicado 19/08/2024 20:56

Rio - O torcedor do Botafogo flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras após a partida entre as duas equipes no Estádio Nilton Santos, prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) nesta segunda-feira (19). À polícia, Vinicius Ramos de Andrade e Silva, de 35 anos, negou que tenha feito um gesto racista e alegou que o vídeo foi editado.

Em depoimento, o suspeito afirmou que esteve no jogo acompanhado da namorada e de outras cinco pessoas de Maricá, na Região Metropolita, mas preferiu não revelar a identidade dos demais presentes.

Vinicius relatou que, na entrada do estádio, encontrou um outro homem com quem assistiu ao primeiro tempo da partida na ala oeste inferior, próximo à ala norte, onde estava a torcida do Botafogo. Durante o segundo tempo, ambos se deslocaram para uma área mais próxima à ala sul, que estava menos cheia e fazia divisa com a torcida do Palmeiras.

De acordo com Vinicius, próximo ao final do jogo, a torcida do Palmeiras se aproximou da grade divisória e trocou gestos e ofensas com a torcida do Botafogo, algo que ele considerou comum em estádios.

Sobre as imagens que circularam, Vinicius alegou que o gesto de bater no braço e passar os dedos sobre a pele referia-se à garra e ao espírito combativo do time, especialmente considerando o histórico recente de confrontos entre os clubes e seus presidentes. Ele negou ter imitado um macaco, explicando que estava realizando um gesto de preparação para luta, já que é lutador, e afirmou que o vídeo contém edições e cortes mal-intencionados. Assista:

Pausa na comemoração da vitória para uma cena lamentável e que não pode passar despercebido.



Não representa a camisa que veste. Divulgando para que as medidas sejam tomadas.



Repugnante.



| @tossiro pic.twitter.com/njoQ8GztMh — Informa Fogo (@informafogo) August 15, 2024

Ainda nesta segunda-feira, Adriano Santos de Souza Machado, de 38 anos, morador de São Gonçalo e identificado como o homem ao lado de Vinicius , foi ouvido na delegacia. O empresário declarou que, devido a um procedimento médico, tem sofrido apagões de memória e estava alcoolizado no dia do jogo. Adriano afirmou que lembra apenas de "flashes" do evento e também alegou que o vídeo em questão foi editado.

O Botafogo foi denunciado pela Conmebol pelos gestos racistas feitos pelo torcedor . Caso seja condenado, poderá ser multado em 100 mil dólares (R$ 540 mil na cotação atual) pela entidade, de acordo com o jornalista Igor Siqueira, do "Uol". O Glorioso deverá enviar sua defesa até sexta (23).

Exonerado do cargo

Vinicius é morador de Maricá, na Região Metropolitana, e trabalhava na Secretaria de Ciência e Tecnologia da prefeitura do município. Contudo, foi exonerado. O prefeito Fabiano Horta (PT), botafoguense declarado, condenou com veemência os sucessivos casos de racismo no futebol: "O racismo é um crime que fere o ser humano em sua dignidade, e a nossa gestão não tolera qualquer forma de preconceito".

Já o Botafogo destacou que o homem não representa os milhões de torcedores que constituem o clube e que ele será banido do Estádio Nilton Santos.

O Juizado Adjunto do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Rio encaminhou um ofício à Polícia Civil pedindo que seja avaliado com rigor as atitudes racistas dos dois torcedores do Botafogo durante um jogo realizado no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte.