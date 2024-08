Torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas no Estádio Nilton Santos - Reprodução

Publicado 19/08/2024 14:58

Rio - O Botafogo foi denunciado pela Conmebol pelos gestos racistas feitos por um torcedor do clube após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na última quarta (14), pela Libertadores, no Nilton Santos. Caso seja condenado, poderá ser multado em 100 mil dólares (R$ 540 mil na cotação atual) pela entidade, de acordo com o jornalista Igor Siqueira, do "Uol". O Glorioso deverá enviar sua defesa até sexta (23).

Após vencer o Flamengo por 4 a 1, o Botafogo reassumiu a liderança do Brasileirão, com 46 pontos. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, venceu por 2 a 1, no Nilton Santos, e por isso pode até empatar para avançar direto às quartas.