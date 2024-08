Vitinho está no Burnley desde 2022 - Divulgação / Burnley

Publicado 19/08/2024 13:32 | Atualizado 19/08/2024 13:35

Rio - O Botafogo está negociando a contratação do lateral-direito Vitinho, que está atualmente no Burnley, da Inglaterra. O jogador, de 25 anos, já aceitou atuar no Glorioso e, inclusive, acertou as bases salarias. A informação é do "ge".

No entanto, há um empencilho que pode dificultar o negócio. O treinador da equipe inglesa, Scott Parker, não deseja se desfazer do brasileiro, já que ele é o titular da posição. Em dois jogos pelo Burnley neste início de temporada na segunda divisão do país, já marcou um gol e deu uma assistência.



O lateral vê a transferência para o Botafogo como positiva, visando uma potencial convocação para a seleção brasileira no futuro. Os cariocas têm Vitinho como o principal alvo, porém, caso o clube inglês demore para responder ou não libere o atleta, outros dois nomes agradam e podem ser o plano B.



Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho foi negociado com o Cercle Brugge, da Bélgica, em 2018. Após quatro anos no clube belga, foi comprado pelo Burnley, onde já fez 79 jogos, com quatro gols e seis assistências.