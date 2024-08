John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 19/08/2024 22:03

Rio - Após as falas de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre a comparação entre gastos, arrecadação da SAF do Botafogo e críticas quanto à falta de fair play financeiro depois da goleada alvinegra de 4 a 1 no clássico do último domingo (18) , John Textor rebateu e afirmou que seu projeto se encaixaria caso o modelo fosse adotado no Brasil. O estadunidense, que tem Landim como um grande parceiro desde sua chegada ao Brasil, no entanto, garantiu que a relação não foi abalada mesmo com as declarações.

Textor fez questão de afirmar que também é favorável à implementação das regras de fair play financeiro no futebol brasileiro, seguindo o modelo europeu.

"É sabido que gosto e respeito o Rodolfo (Landim), e é verdade que acredito na ideia de trazer o fair-play financeiro para o Brasil, mas posso confirmar que nossas receitas aumentaram de forma tão significativa que nossos níveis salariais atuais estão em apenas 45% das receitas. Isso está bem abaixo do limite de 75% imposto pelo fair-play financeiro. Portanto, está claro que essa versão do Botafogo ainda seria possível se as regras europeias do FFP fossem aplicadas no Brasil", disse, em entrevista ao site "ge".

O dono da SAF do Botafogo garantiu que o relacionamento com Landim não mudará mesmo com as declarações polêmicas. Textor destacou algumas ações suas em 2023 e evitou qualquer tipo de censura entre as partes.

"Nós temos um entendimento de que somos livres para falar o que pensamos sobre questões de política pública, não afeta nosso relacionamento pessoal. Como você sabe, eu falei muito sobre a temporada de 2023, inclusive em um jogo crítico, quando fomos derrotados pelo Flamengo, e o Rodolfo nunca tentou limitar meu discurso. Então, ele e eu estamos bem, embora às vezes discordemos."

Em 2024, pensando na montagem de um elenco ainda mais forte para brigar nas principais frentes, o Botafogo gastou aproximadamente R$ 320 milhões. Nomes como Luiz Henrique e Thiago Almada chegaram com status de duas das principais contratações da história do futebol brasileiro.