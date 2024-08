Luiz Henrique é um dos destaques do Botafogo na temporada - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/08/2024 12:46

acredita que chegou o momento de realizar o sonho de ser convocado para a seleção brasileira. Luiz Henrique vive grande fase no Botafogo, líder do Brasileirão após a goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo , no Nilton Santos. Diante das boas atuações, o jovem atacante de 23 anospara a seleção brasileira.

Assim como aconteceu para a Copa América, ele está na pré-lista do técnico Dorival Júnior para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E vive a expectativa de ser chamado, desta vez em função do que vem jogando no Botafogo, assim como pelo fato de quem atua na Europa estar em início de temporada.



"Se eu tiver oportunidade, vou estar muito contente, muito feliz. É um sonho meu de criança defender meu país. Primeiro estou pensando no Botafogo, mas quando sair a lista vou assistir ao Dorival Júnior, confiante, porque estou fazendo bem meu trabalho. Se sair, quero curtir muito", afirmou Luiz Henrique à Botafogo TV.



Luiz Henrique teve a 2ª maior Nota de Botafogo 4-1 Flamengo!



80 mins jogados

4 passes decisivos (1º do jogo!)

25/28 passes certos (89%!)

5/5 dribles certos (1º do jogo!)

5 bolas recuperadas (!)

1 pênalti sofrido

Nota Sofascore 7.9 pic.twitter.com/LWRuYzIZU1 — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 18, 2024

A lista final com os 23 convocados para os jogos da seleção brasileira em setembro deve ser enviada à Fifa até sexta-feira.

Até lá, Luiz Henrique tem outra missão importante que pode ajudá-lo ainda mais a ganhar uma chance com Dorival, que é o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Palmeiras. Após vencer por 2 a 1 no Nilton Santos, o Glorioso pode até empatar na quarta-feira (21), às 21h30, para se classificar.



"Quarta é um jogo extremamente importante para nós, temos que estar focados, jogo na casa deles, adversário difícil. Mas vamos jogar do nosso jeito, dando nosso melhor, dando nosso máximo para ganhar lá e sair com a vitória", disse o atacante.