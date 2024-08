Jair, zagueiro do Santos, interessa ao Botafogo - Divulgação / Santos FC

Publicado 19/08/2024 09:00 | Atualizado 19/08/2024 09:03

Rio - O Botafogo definiu o alvo para reforçar a defesa para o restante da temporada. O Alvinegro negocia a contratação do zagueiro Jair, do Santos, segundo informações do jornalista Vagner Frederico. O clube fez uma proposta de US$ 12 milhões de dólares (cerca de R$ 66 milhões) e aguarda a resposta.

Jair, de 19 anos, é visto com potencial pela Eagle Football, o grupo que administra os clubes de John Textor. Revelado pelo Santos, o zagueiro soma convocações para as seleções de base e disputou oito jogos pelo clube paulista na Série B do Brasileirão. Ao todo, o defensor soma 11 partidas como profissional.

O Botafogo busca pelo menos mais um zagueiro para reforçar o setor. Atualmente, o Alvinegro conta com Alexander Barboza, Lucas Halter, Bastos, Luís Segovia e Pablo. Entretanto, os dois últimos não conseguiram se firmar na equipe, enquanto os três primeiros são utilizados com mais frequência e formam a zaga.

Após golear o Flamengo, o Botafogo reassumiu a liderança do Brasileirão, com 46 pontos. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, venceu por 2 a 1, no Nilton Santos.