Bonecos de Leila e Ednaldo foram 'enforcados' por torcedores do Botafogo - Reprodução

Publicado 19/08/2024 17:01 | Atualizado 19/08/2024 17:03

Rio - A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o Botafogo em R$ 80 mil por conta dos bonecos enforcados de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues, presidentes do Palmeiras e da CBF, respectivamente, nos arredores no Nilton Santos. O episódio aconteceu no dia 17/7, na partida contra o clube paulista pelo Brasileirão, vencida pelo Alvinegro por 1 a 0.

No julgamento, o Botafogo contou com depoimento de Diego Ferreira, major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e chefe do setor de inteligência do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), que afirmou o trabalho do clube na identificação dos autores.

O relator William Figueiredo exaltou a atitude do Botafogo após o episódio, dizendo que o clube cumpriu seu papel e não poderia fazer nada além. Ele rejeitou punir o Alvinegro com a perda de mandos de campo, pedindo a multa de R$ 80 mil, o que foi seguido pelos demais membros da Comissão.



O Botafogo havia sido denunciado com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD),que fala em "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir", e corria risco de perda de mando de até dez jogos. A multa indicada variava de R$ 100 a R$ 100 mil.