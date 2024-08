Flávio Dino comemorou a vitória do Botafogo nas redes sociais - Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 19/08/2024 08:45 | Atualizado 19/08/2024 08:59

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino comemorou, nas redes sociais, a goleada do Botafogo sobre o Flamengo por 4 a 1 na noite deste domingo (18), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele publicou uma imagem com os jogadores do Alvinegro se abraçando após um dos gols e o placar da partida, junto à legenda "Justiça feita em campo".

Nos comentários, torcedores apoiaram Dino e fizeram piadas sobre a vitória. "Era para ser cinco, pegamos leve", disse um usuário das redes. "Ficou foi barato para eles", afirmou um botafoguense. "Isso aí, ministro", comemoraram alguns internautas.

Já rubro-negros rebateram as provocações. "Sempre tem um defeito", colocou um seguidor do ministro. "Tem que comemorar mesmo as vitórias! Porque título, a depender da idade, vocês ou não viram ou já nem lembram mais", cutucou um flamenguista.

Alguns criticaram Flávio pela publicação não estar relacionada a questões sobre a política do país. "Procura postar o que interessa para o povo brasileiro", protestou um internauta.

O Botafogo foi superior ao rival do início ao fim. Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, duas vezes, marcaram para o Alvinegro, enquanto Bruno Henrique marcou o único gol da equipe comandada por Tite.

Após a vitória, Botafogo permanece em primeiro lugar do Brasileirão, com 46 pontos, enquanto o Flamengo ficou com 41 pontos e caiu para a quarta posição.