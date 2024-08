Matheus Martins marcou na goleada do Botafogo sobre o Flamengo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/08/2024 08:00 | Atualizado 19/08/2024 08:02

Rio - Matheus Martins fez gols, provocou, beijou escudo e conquistou o coração dos alvinegros após brilhar na goleada do Botafogo sobre o Flamengo por 4 a 1 , neste domingo (18), no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogador, de 21 anos, precisou de apenas 16 minutos para mudar o clássico e recolocar o Glorioso na liderança do campeonato.

Foi apenas o terceiro jogo de Matheus Martins desde que chegou ao Botafogo. O jovem atacante soma quatro jogos com a camisa alvinegra, sendo titular apenas em um, quando foi substituído no intervalo na derrota diante do Juventude, fora de casa. Ao todo, acumula 98 minutos em campo, o suficiente para mostrar serviço e encantar os alvinegros.

Matheus Martins foi o destaque no clássico contra o Flamengo. O atacante ficou em campo apenas por 16 minutos, mas foi o suficiente para mudar o jogo. Foram dois gols em três finalizações, além de colaborar com desarmes (2) e interceptações (2), de acordo com o "SofaScore". O jogador foi elogiado pelo técnico Artur Jorge após a partida.

"São os jogadores (Matheus Martins e outros reforços) que nós consideramos muito. Uma grande equipe e grandes resultados não acontecem porque se tem 11 jogadores, mas quando se tem um grupo mais largo. A ambição de ganhar é imensa. Quanto mais difícil for o treino, mais preparado estamos para vencer o jogo", disse o treinador.

Revelado no Fluminense, Matheus Martins foi contratado pelo Botafogo por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) e mais 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) em bônus junto à Udinese, da Itália. O jogador assinou contrato de quatro anos e meio.

Após a goleada sobre o Flamengo, o Botafogo recuperou a liderança do Brasileirão com 46 pontos. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, venceu por 2 a 1, no Nilton Santos.