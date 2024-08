Artur Jorge tem contrato até o fim de 2025 - Vitor Silva/Botafogo

Artur Jorge tem contrato até o fim de 2025Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/08/2024 07:00

Rio - O acionista majoritário do Botafogo, John Textor, negou a possibilidade do treinador Artur Jorge, de 52 anos, deixar o clube carioca com destino ao Al-Rayyan, do Catar. A manifestação do norte-americano rejeitando qualquer possibilidade de saída aconteceu em uma live do portal "FogãoNet".

Artur Jorge chegou ao Botafogo no começo de abril e faz bom trabalhando colocando o clube carioca entre as principais equipes do Brasil na atual temporada. Ele tem contrato até o fim de 2025.



Os rumores preocupam os alvinegros, porque no ano passado, o clube carioca perdeu Luis Castro no meio da temporada para o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O português deixou o Botafogo em julho na liderança do Brasileiro, porém, posteriormente, o Alvinegro sofreu uma derrocada e terminou o torneio em quinto lugar.



Na atual temporada, o Alvinegro luta pelas primeiras colocações no Brasileiro e está nas oitavas de final da Libertadores. O clube carioca encara o Palmeiras, na próxima quarta-feira, em São Paulo, por uma vaga para as quartas da competição sul-americana.