Segundo a família, Rhuan estava indo para um show de pagode quando o caso aconteceuReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/08/2024 19:29

Rio - A família de Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, denuncia que policiais militares atiraram contra o rapaz durante uma abordagem na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Segundo relatos, ele havia saído da festa de aniversário da mãe e seguia para um show de pagode com o primo, quando recebeu ordem de parada e foi baleado pelos agentes. A vítima está internada em estado gravíssimo.

A Polícia Militar alega que solicitou a parada do veículo na rua Heitor Rodrigues, que encostou próximo a um acesso a comunidade do Salgueiro. Ainda conforme a corporação, criminosos perceberam a abordagem e efetuaram disparos contra os policiais. Houve um confronto e Rhuan, que estava dentro do veículo, teria sido atingido.

A versão é refutada pela mãe do rapaz, Fernanda Rodrigues Garcia, de 43 anos. Segundo a matriarca, o carro em que o filho estava foi atingido por três tiros na traseira, e dois deles atingiram o rapaz. Ela diz ainda que, conforme testemunhas que presenciaram o crime, não houve confronto no local.

"Não houve confronto! Quando eles pediram para parar, ele parou e eles [policiais] já vieram atirando. Ele saiu do carro, baleado, e mandaram ele deitar no chão, ele e o primo. Tinham duas meninas vindo atrás e presenciaram tudo, não existe isso de troca de tiros. O garoto baleado teve ainda que deitar no chão", disse ao Dia.

A família informou que Rhuan foi atingido no fígado e no estômago. Ele foi levado para o Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, e está internado em estado gravíssimo. Familiares realizam uma campanha pedindo doação de sangue O- na unidade.

Ainda conforme Fernanda, o policial que efetuou os disparos chegou a pedir desculpas ao rapaz que estava dentro do carro com Rhuan. O jovem é gerente em uma loja de roupas e sócio em um depósito de bebidas. O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo) e as investigações estão em andamento.