Os irmãos eram considerados foragidos da Justiça do MaranhãoReprodução

Publicado 19/08/2024 17:43 | Atualizado 19/08/2024 17:57

Saquarema - Dois irmãos foram presos em Saquarema, na Região dos Lagos, por suspeita de envolvimento em um homicídio. De acordo com as investigações, eles – que eram considerados foragidos da Justiça do Maranhão – se envolveram numa rixa em fevereiro passado, no município de Icatu (MA), que resultou na morte de um desafeto.

A partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), policiais do 25º BPM (Cabo Frio) localizaram Cleilson Dias dos Santos, de 30 anos, e Clemilton Dias dos Santos, de 26 anos, na Rua Praia de Atafona, no bairro Vilatur, no domingo (18). Eles não ofereceram resistência diante da abordagem policial.

Segundo o Disque Denúncia, os irmãos, naturais de Icatu, cometeram o homicídio, num povoado no interior da cidade, por vingança, já que o rival, dias antes, havia ferido um deles com uma faca. Após o crime, os dois fugiram para o Rio de Janeiro.

Contra Cleilson e Clemilton havia mandados de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado Maranhão (Vara Única de Icatu). Eles foram encaminhados à 124ª DP (Saquarema), depois à 118ª DP (Araruama/Central de Flagrantes), para cumprimento dos mandados de prisão, e, por fim, a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), onde permaneceram sob custódia à disposição da Justiça do Maranhão.