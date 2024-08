Tradicional Escola do Teatro Bolshoi vai selecionar jovens da Mangueira para ingressar em turmas de balé - Divulgação / Instituto Mangueira do Futuro

Publicado 19/08/2024 13:39 | Atualizado 19/08/2024 13:47

Rio - Crianças e adolescentes da comunidade da Mangueira terão a oportunidade de estudar em uma das mais tradicionais escolas de balé no mundo. Na próxima quarta-feira (21), a partir das 14h, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil vai realizar uma pré-seleção inédita na Vila Olímpica da região, na Zona Norte do Rio. As inscrições acontecem nesta segunda-feira (19).

Realizado em parceria com o Instituto Mangueira do Futuro - programa social da Verde e Rosa -, a iniciativa tem como objetivo beneficiar jovens das comunidades da região. Na pré-seleção, profissionais do Bolshoi vão analisar as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo.

"Fico muito feliz em poder proporcionar essa conquista. Vou acompanhar de perto a pré-seleção e tenho certeza que a comunidade estará em peso", comemorou a cantora Karinah, musa da agremiação e madrinha do programa social.

Segundo a organização do evento, meninas nascidas entre 2014 e 2015 e meninos nascidos de 2013 à 2015 que nunca tiveram contato com a dança podem se inscrever. Jovens com experiência, nascidos entre 2007 e 2013, também podem participar da pré-seleção.

As inscrições devem ser realizadas diretamente na secretaria da Vila Olímpica da Mangueira, na Rua Santos Mello 73, São Francisco Xavier, na Zona Norte.

Testes

Para decidir quem irá integrar as turmas da Bolshoi, dois tipos de testes serão feitos: um com candidatos sem experiência, para as turmas iniciantes, e outro para os jovens com experiência, que farão parte do grupo avançado.

Para os candidatos com experiência em dança, a avaliação ocorre através de uma aula específica, onde os profissionais da escola de dança vão analisar a habilidade dos participantes em executar alguns exercícios básicos. Os aprovados nessa fase serão convidados a vivenciar, por uma semana, a rotina do Bolshoi, concluindo os testes na instituição.

Quanto às crianças sem experiência, as avaliações serão lúdicas, com atividades pertinentes ao desenvolvimento da dança, como saltar, tocar os pés sem dobrar os joelhos, entre outros exercícios. Através desses movimentos, os avaliadores vão analisar as habilidades das crianças para assimilarem o Método Vaganova, utilizado no ensino de dança clássica da escola.

As crianças aprovadas na pré-seleção avançam para a última etapa do processo de admissão, em outubro. Eles serão realizados na sede da escola, na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Lá, os jovens vão disputar uma vaga para o curso de dança clássica no Bolshoi. Com ingresso previsto para 2025, todos os aprovados receberão uma bolsa e poderão estudar de forma gratuita na instituição.

Os selecionados também vão receber assistência social e médica, orientação pedagógica, além de atendimento fisioterápico e nutricional. Para seguirem no projeto, os alunos precisam apresentar bom rendimento no colégio. Segundo a escola Bolshoi, a ausência de boas notas implica na perda da bolsa de estudo.