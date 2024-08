Contra Ailton Rocha, haviam dois mandados de prisão em aberto por estupro de vulnerável - Divulgação

Publicado 19/08/2024 12:45 | Atualizado 19/08/2024 12:47

Rio - Policiais civis prenderam, na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, um homem acusado de abusar sexualmente de adolescentes na cidade de Inhapim, em Minas Gerais. Contra Ailton Rocha, que foi localizado neste domingo (18), havia dois mandados de prisão, um por condenação e outro de preventiva pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e favorecimento à exploração sexual.

Num dos casos, de acordo com a 12ª DP (Copacabana), o homem teria abusado de uma criança no quintal da casa dela, em 2020. Ele era funcionário de uma concessionária pública de Minas Gerais, e, na ocasião, estava fazendo um serviço em frente ao imóvel, quando exibiu o órgão sexual e tocou a vítima.Ailton também responde por estuprar diversas vezes uma adolescente durante por três anos. Os abusos, que começaram quando a vítima tinha apenas 9 anos, aconteceram entre 2021 e 2023. Ela contou à Polícia Civil de Minas que era vizinha do acusado, e que ele costumava frequentar sua casa. Ele se masturbava na frente dela, além de tocá-la. Em uma das ocasiões, chegou a ir ao quarto da menina com uma faca e ameaçou matar a criança e toda a sua família, caso os abusos fossem denunciados.Ainda de acordo com a Polícia Civil, um outro adolescente, que também foi vítima de Ailton, relatou que ele tinha o costume de abaixar as calças e se masturbar em locais públicos. "Na localidade em que residem, muitos já consideram tais condutas normais, pois Ailton as realiza em qualquer lugar e a qualquer hora", descreverem os agentes.O jovem também contou que o criminoso oferecia presentes, como dinheiro, doces e balas em troca de sexo. Em uma determinada ocasião, Ailton teria atraído a vítima até a sua casa e, após se masturbar na frente dele, tentou fazer a penetração, mas o adolescente conseguiu fugir.Ailton é acusado, ainda, de três outros casos de abusos similares. Ele já havia sido condenado a quase 16 anos de reclusão em regime fechado, mas seguia foragido.