Navio estava fundeado na Baía de GuanabaraReprodução/Redes sociais

Publicado 19/08/2024 10:16

Rio - A Polícia Federal resgatou cinco imigrantes clandestinos africanos a bordo de um navio cargueiro de bandeira maltesa, fundeado na Baía de Guanabara, no Rio, no último sábado (17).



Os imigrantes foram descobertos pelos tripulantes da embarcação, que partiu do Porto de Dakar, capital de Senegal, no dia 4 de agosto.