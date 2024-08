Manifestantes fecham via de acesso da Avenida Brasil contra operação na Maré - Reprodução/Redes sociais

Rio - O serviço do BRT precisou ser interrompido, na manhã desta segunda-feira (19), por conta de uma manifestação de moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, contra a operação de demolição no Parque União.



Os manifestantes ocuparam a Avenida Brigadeiro Trompowski, na altura do BRT da Maré, sentido Fundão, e utilizaram barricadas para impedir o tráfego de veículos. Eles ainda tentaram bloquear a Linha Vermelha.

Estão quebrando as residências com moradores dentro.

Caixotes foram incendiados para impedir que veículos de passeio e até mesmo transportes públicos passassem. De acordo com testemunhas, manifestantes chegaram a ameaçar um motorista de ônibus e pegaram a chave do coletivo.Agentes da Polícia Militar, da CET-Rio e da Guarda Municipal foram acionados para controlar a situação e regularizar o trânsito. Há cerca de uma hora, uma faixa foi liberada.A Avenida Brigadeiro Trompowski é a principal via de acesso da Avenida Brasil ao Aeroporto do Galeão e à Ilha do Governador, na Zona Norte.Por conta das manifestações, o BRT chegou a paralisar os serviços duas vezes. A primeira vez, por uma hora, e depois, por cerca de 15 minutos, já no fim da manhã.De acordo com a MOBI Rio, a situação já está totalmente normalizada. Os serviços afetados foram o 90 (Terminal Fundão x Terminal Gentileza), o 42 (Manaceia x Galeão) e o serviço especial TIG x GIG.Nesta segunda, a Polícia Civil e a Secretaria de Ordem Pública (Seop), realizam uma nova fase da operação de demolição de um condomínio de luxo com mais de 40 imóveis irregulares construídos pelo crime organizado na comunidade Parque União, no Complexo da Maré.Esta é a terceira fase da operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico que atua na região. Engenheiros da prefeitura estimam que os responsáveis pelas obras estão tendo um prejuízo de R$ 30 milhões com a demolição do condomínio.Durante a ação, policiais ainda encontraram, no interior do Complexo da Maré, uma carga que havia sido roubada. O material foi recuperado.