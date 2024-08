Projeção no Cristo Redentor homenageando Silvio Santos - Divulgação / Santuário Cristo Redentor

Publicado 19/08/2024 11:41

Rio – O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor realizou, na noite deste domingo (18), uma cerimônia inter-religiosa em homenagem a Silvio Santos, que faleceu no último sábado (17), aos 93 anos. Ao fim do evento, uma projeção especial foi feita e o Cristo recebeu um terno e um microfone, característicos do apresentador.

O evento contou com presenças de Cintia Abravanel e Tiago Abravanel, filha e neto de Silvio, respectivamente, e teve coordenação de Padre Omar, reitor do espaço. Além disso, o Rabino Darío Bialer, da

Congregação Judaica do Brasil, também esteve presente.

Em nota, o Santuário também prestou sua homenagem ao apresentador e empresário.



“Um dos maiores apresentadores da TV brasileira e mundial, que batalhou muito em toda a sua existência e fez parte da vida de todo brasileiro. Carioca e empreendedor, ele levou alegria a todos que encontrava e, durante décadas, uniu a família brasileira todos os domingos em frente à televisão”.