Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre Letícia Clara Bento da Silva, de 23 anos - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 19/08/2024 10:37

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (19), um cartaz a fim de obter informações que levem à localização e prisão de uma das mulheres envolvidas na morte do jamaicano D'wayne Antonio Morris, de 43 anos, no dia 8 de agosto.

Segundo investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Letícia Clara Bento da Silva, de 23 anos, teria aplicado o golpe "Boa noite, Cinderela" no homem, que foi encontrado já sem vida dentro de um hotel na Rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana, Zona Sul do Rio.

No último sábado (17), agentes da DHC realizaram buscas no apartamento onde aconteceu o crime e, com o apoio da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), identificaram Letícia como uma das autoras.