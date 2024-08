Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Divulgação

Publicado 19/08/2024 09:23

Rio - Um homem foi morto a tiros durante uma briga com o vizinho, na noite do último sábado (17), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a família de Alzimar da Silva Gomes, de 42 anos, a discussão teve início por causa de uma partida de futebol.

À polícia, os familiares contaram que o sobrinho da vítima estava jogando bola com os amigos na Rua da Nascente, no bairro Santa Rita, quando acertou um chute em um carro. O dono do veículo, suspeito de atirar contra Alzimar, reclamou e começou a xingar o menino.

A criança retornou para casa e falou com o pai e o tio, que foram tirar satisfação com o vizinho. No local, eles encontraram o homem alterado e teve início a discussão. Durante a briga, o rapaz sacou uma arma e atirou contra Alzimar.

Em nota, a Polícia Militar informou que a área foi isolada para realização da perícia. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam o caso. Segundo a corporação, testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para localizar o suspeito e esclarecer todos os fatos.