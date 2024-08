Antes do sequestro, o preso tinha duas passagens por roubo à mão armada - Cléber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 19/08/2024 07:56 | Atualizado 19/08/2024 09:01

ez 16 reféns na Rodoviária do Rio, em março deste ano, acontece na tarde desta segunda-feira (19). Entre as testemunhas que serão ouvidas, está o petroleiro Bruno Lima da Costa, de 34 anos, que foi atingido por três disparos durante a ação. A sessão está marcada para as 16h30 na 4ª Vara Criminal, na sede do Tribunal de Justiça, no Centro do Rio. Rio - A segunda fase da audiência de instrução e julgamento do sequestrador Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, que f, acontece na tarde desta segunda-feira (19). Entre as testemunhas que serão ouvidas, está o petroleiro Bruno Lima da Costa, de 34 anos, que foi atingido por três disparos durante a ação. A sessão está marcada para as 16h30 na 4ª Vara Criminal, na sede do Tribunal de Justiça, no Centro do Rio.

A primeira fase da audiência ocorreu em junho. Na ocasião, dez vítimas e quatro testemunhas foram ouvidas.



O sequestrador fez 16 reféns, entre eles uma criança de colo e seis idosos, em um ônibus da Viação Sampaio, na plataforma central, no dia 12 de março deste ano. Ele se entregou após três horas de negociação com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Todos os passageiros foram liberados por volta das 17h55, sem ferimentos. No entanto, em meio aos disparos, dois homens ficaram feridos do lado de fora do coletivo e foram socorridos. O sequestrador estava a caminho de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em razão do sequestro, a segunda maior rodoviária da América Latina teve quer ser completamente esvaziada. sem ferimentos. No entanto, em meio aos disparos, dois homens ficaram feridos do lado de fora do coletivo e foram socorridos. O sequestrador estava a caminho de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em razão do sequestro, a segunda maior rodoviária da América Latina teve quer ser completamente esvaziada.

Segundo a polícia, acusado teria participado de um roubo a van e atirado contra traficantes da Rocinha, na Zona Sul, onde ele morava, no dia 10 de março. Estes episódios resultaram na tentativa de fuga do homem, consequentemente, no sequestro ao coletivo. Antes do sequestro, o preso tinha duas passagens por roubo à mão armada. Ele também havia sido preso em 2019 e saído do sistema penitenciário em março de 2022.